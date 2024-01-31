В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей

Движение транспорта затруднено в обоих направлениях

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Движение транспорта на Кутузовском проспекте в Москве затруднено в обоих направлениях из-за аварии в районе Поклонной горы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Выбираете пути объезда", - заключили в департаменте транспорта.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщили, что пострадавших в результате ДТП нет.