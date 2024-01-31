В Новой Каховке число погибших в результате атаки БПЛА со стороны ВСУ выросло до двух

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко отметил, что

ГЕНИЧЕСК, 31 января. /ТАСС/. Получивший ранения в результате сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Новой Каховке сотрудник аварийной бригады водоканала умер. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"В Новой Каховке сегодня днем дроны ВСУ нанесли удар по бригаде водоканала, которая устраняла аварию на ул. Букина. От взрыва сброшенного боеприпаса получил тяжелые осколочные ранения ног сотрудник водоканала. Еще один мужчина погиб - 60-летний местный житель просто проезжал мимо на велосипеде. Цинизм ситуации в том, что нацисты продолжали держать ударные дроны над местом аварии, не давая никому приблизиться к раненому. Когда медики скорой смогли подойти, сотрудник аварийной бригады уже скончался от потери крови", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что оба погибших были жителями Новой Каховки. "Их семьям мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Иначе как терроризмом такие удары по мирным жителям и ремонтным бригадам не назовешь. ВСУ прекрасно понимают, кого они убивают на улицах городов и поселков вдоль Днепра", - добавил Алексеенко.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что мирный житель, который ехал на велосипеде по Новой Каховке, погиб при атаке БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины, еще один мужчина получил ранения.