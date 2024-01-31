СМИ: полиция задержала 79 протестующих, устроивших беспорядки на главном рынке Парижа

Канал отмечает BFMTV, манифестанты устроили беспорядки и нанесли ущерб

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Французская полиция задержала 79 протестующих аграриев, ворвавшихся на крупнейший в ЕС рынок Рюнжи под Парижем и устроивших там беспорядки. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Канал отмечает, что манифестанты устроили беспорядки и нанесли ущерб. После этого они были выведены с рынка стражами порядка.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

По данным телеканала BFMTV, по состоянию на вечер 30 января по всей Франции проходило порядка 122 протестных акций с участием фермеров.