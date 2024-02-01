На Московском скоростном диаметре столкнулись несколько машин

По предварительной информации, пострадавших нет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД), движение в сторону проспекта Мира затруднено. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МСД (в районе Березовой аллеи д. 5А, стр. 5) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - значится в публикации.

Отмечается, что движение в направлении проспекта Мира затруднено. "Выбирайте пути объезда", - рекомендовали водителям в департаменте транспорта.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что, предварительно, в ДТП никто не пострадал.

Позже в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили об освобождении проезжей части.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (00:26 мск) - добавлена информация об освобождении проезжей части.