В Приморье браконьера обязали выплатить 3,7 млн рублей за добычу икры в заповеднике

Мужчине также назначили штраф в 500 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Партизанский районный суд в Приморском крае признал местного жителя виновным в браконьерстве на территории Лазовского заповедника и обязал возместить 3,7 млн рублей ущерба за 70 кг красной икры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, также ему назначен штраф в 500 тыс. рублей.

"Партизанским районным судом Приморского края обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей и возмещением ущерба в размере 3,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сотрудники погрануправления задержали жителя Лазовского района с двумя мешками лососевой икры общим весом около 70 кг на берегу реки Киевка в запрещенный период ловли рыбы.