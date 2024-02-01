1 февраля, 03:19,
обновлено 1 февраля, 03:30
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о пяти сбитых беспилотниках в Курской и Белгородской областях

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

БПЛА были самолетного типа

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ за ночь сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Курской области и четыре - в Белгородской.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей", - сообщили в ведомстве. 

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