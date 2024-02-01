В Приморье организаторы незаконного казино заплатят 40 млн рублей

Деньги взыщут с пяти человек

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока удовлетворил иск прокурора Приморского края о взыскании 40 млн рублей с организаторов азартных игр вне игорной зоны, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Двое осужденных в период с 2017 года по 2020 год создали организованную группу, в состав которой привлекли трех подельников, и в специально оборудованных ими двух помещениях города Владивостока проводили незаконные азартные игры. В результате преступной деятельности получен доход в размере, превышающем 40 млн рублей. В связи с изложенным прокурор края предъявил к осужденным иск о взыскании незаконно полученных средств в доход государства, который удовлетворен в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что решение принял Первомайский районный суд Владивостока. Взыскать средства предстоит с пяти граждан: четырех мужчин и женщины. Ранее они были осуждены приговорами Советского районного суда Владивостока по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).