В МО РФ сообщили об уничтожении шести БПЛА в Воронежской и Белгородской областях

Атаку пресекли около 06:30 мск, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО России утром в четверг сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области и еще два беспилотника - в Воронежской.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"1 февраля около 06:30 [мск] пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (четыре БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей", - сообщили в ведомстве.