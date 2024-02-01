1 февраля, 04:25,
обновлено 1 февраля, 04:30
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении шести БПЛА в Воронежской и Белгородской областях

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Атаку пресекли около 06:30 мск, отметили в ведомстве

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО России утром в четверг сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Белгородской области и еще два беспилотника - в Воронежской.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"1 февраля около 06:30 [мск] пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (четыре БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей", - сообщили в ведомстве. 

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