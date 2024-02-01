На федеральной трассе на Урале столкнулись восемь машин

Число пострадавших уточняется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Восемь автомобилей, пять из которых грузовые, столкнулись на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области, движение транспорта перекрыто. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"На 78-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень Богдановичского района движение транспорта перекрыто в оба направления в связи с ДТП, объезд участка возможен по автодороге Грязновское - Асбест через Сухой Лог. По предварительным данным, произошло столкновение восьми транспортных средств, пять из них грузовые. Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автоинспекторы работают на месте ЧП, выясняют обстоятельства произошедшего. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии.