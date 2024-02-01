Пограничники изъяли у браконьеров на Камчатке красную икру

Ее рыночная стоимость превышает 3,5 млн рублей

ТАСС, 1 февраля. Пограничники на Камчатке изъяли 570 кг браконьерской красной икры, рыночная стоимость которой составляет 3,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району из незаконного оборота изъято более 570 кг красной икры. Рыночная стоимость икры превышает 3,5 млн рублей", - отметили в ЦОС.

Икра была обнаружена в городе Елизове на территории принадлежащего гражданину РФ частного домовладения. Товар был расфасован в 184 пластиковых контейнерах. Документов, подтверждающих законность его происхождения, не было.