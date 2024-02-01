В Новосибирске ребенок выжил после падения с 17-го этажа

Инцидент произошел на улице Кирова

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девочка выпала из окна предположительно 17-го этажа жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщается в официальной группе службы "112" в регионе во "ВКонтакте".

"Оператору службы "112" Новосибирской области поступил звонок с сообщением о том, что по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 25, с верхнего этажа (предположительно, с 17-го) произошло падение ребенка (девочки), на вид около 10 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент звонка, по словам очевидцев, ребенок был жив.