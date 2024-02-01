В Северной Осетии распространили предупреждение о лавинной опасности

Существует вероятность возникновения ЧС, связанной с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Северной Осетии распространило предупреждение о лавиноопасности в горах.

"По информации ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба", с 18:00 1 февраля до 18:00 2 февраля в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В связи с этим существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района республики, связанной с повреждением опор ЛЭП, домов, автомобильных дорог, мостов и непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан.