В ДТП на Урале с девятью машинами пострадали три человека

Госпитализация потребовалась одному из них

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП с девятью автомобилями на федеральной трассе в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича. На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим медики ТЦМК совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия", - сказали в Минздраве.

Ранее ГИБДД Свердловской области сообщало, что девять автомобилей, пять из которых грузовые, столкнулись на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень в Свердловской области, движение транспорта перекрыто.

По последним данным инспекции, на месте аварии организовано реверсивное движение.