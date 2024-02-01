На Кубани продлили штормовое предупреждение о лавинной опасности

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило на ближайшие три дня штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Кубани и Адыгеи.

"В течение суток 2, 3 и 4 февраля в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование город Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей") и Республики Адыгея выше 1 500 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Ранее штормовое предупреждение о лавиноопасности на Кубани было объявлено до 1 февраля.

Спасатели рекомендуют не выходить в горы в непогоду. В случае чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру 112.