Белгородскую область атаковали порядка 45 украинских беспилотников за сутки

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадал мужчина

ТАСС, 1 февраля. Белгородскую область атаковали около 45 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, порядка 40 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ пострадал мужчина, повреждены четыре дома, два инфраструктурных объекта связи, а также линии газо- и электроснабжения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских и 11 минометных снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 15 взрывных устройств. В селах Устинка и Наумовка с беспилотников сброшено по одному взрывному устройству. Село Нехотеевка атаковано двумя дронами-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбит БПЛА противника. Также в селах Устинка, Солнцевка, Нехотеевка противник атаковал с помощью БПЛА - по два в каждом селе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - написал он.

После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ 31 января разрушения выявлены в поселке Разумное - повреждена кровля в одном частном домовладении. В районе села Ближнее системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа.

В Борисовском районе в селе Богун-Городок с БПЛА сброшено 8 взрывных устройств, мужчина получил минно-взрывную травму и контузию головного мозга. Также в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены три автомобиля.

В Волоконовском районе село Тишанка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи. В Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино выпущено четыре минометных снаряда, по окраине села Пороз - пять артиллерийских снарядов. В селе Мокрая Орловка противник атаковал с помощью БПЛА, сбросив взрывное устройство на автомобиль, стоящий рядом с ФАПом.

В Шебекинском округе в Новой Таволжанке противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе с их последующей детонацией, повреждены двух частных домовладениях, мемориал воинской славы, линии газо- и электроснабжения. В хуторе Панкове после минометного обстрела повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение восстановлено. "В селе Белянка совершили падение два дрона-камикадзе, в результате чего поврежден экскаватор коммерческой организации. Пострадавших нет. По поселку Ленинскому выпущено два минометных снаряда, по поселку Красное - три минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. В городе Шебекино в результате падения дрона-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В селе Середа дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией. Обошлось без последствий", - добавил губернатор.