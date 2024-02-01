Суд 6 февраля начнет слушать по существу второе дело Фургала

Экс-губернатора Хабаровского края и других фигурантов обвиняют в хищении активов МСП-Банка

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы 6 февраля начнет слушания по существу дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов, обвиняемых в хищении активов МСП-Банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложить слушания уголовного дела на 6 февраля", - огласила судья. Заседание было отложено из-за неявки защитников одного из подсудимых. Дело слушается тройкой судей в открытом режиме.

Кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности ООО "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор ООО "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера ООО "Торэкс" Светлана Осипенко, финансовый директор ООО "Торэкс" Владислав Кармашков, директор ООО "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" Дмитрий Голованов.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, так как их задержали правоохранители. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.