ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, частично нарушено электроснабжение

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области, частично нарушено электроснабжение.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты нескольких улиц", - написал он.

По словам губернатора, аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.

Позже Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. "Пострадавших нет. Поврежден забор на территории Теребренской школы. Оперативные службы работают на месте. Подворовой обход продолжается", - проинформировал глава региона.