СМИ: неизвестный взял в заложники рабочих предприятия в пригороде Стамбула

По информации телеканала TV-100, мужчина поступил так в знак протеста против военной операции Израиля в Газе

СТАМБУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Неизвестный захватил в заложники сотрудников предприятия компании Procter & Gamble в пригороде Стамбула Коджаэли. Об этом сообщил телеканал TV-100.

Отмечается, что он сделал это в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.

По информации телекомпании, на место происшествия выехал губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз. Туда же направлены подразделения спецназа.

По последним данным, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Захвативший работников предприятия, как сообщается, вооружен, и, по некоторым данным, имеет проблемы с психикой.

Район расположения завода блокирован полицией.