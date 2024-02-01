Около 1 тыс. человек эвакуировали из ТЦ "Охотный ряд" в Москве из-за угрозы взрыва

На месте находятся экстренные службы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Спасатели вывели около 1 тыс. человек из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На службу "112" поступило анонимное сообщение о том, что ТЦ "Охотный ряд" на Манежная площади заминирован. В целях безопасности эвакуированы около 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте находятся экстренные службы, в том числе кинологи, проводится проверка. Обстановка спокойная. Сведений о пострадавших не поступало.