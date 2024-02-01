Один человек погиб при пожаре в квартире дома на востоке Москвы

В настоящее время возгорание потушено

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб во время пожара в квартире в жилом доме на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Горела квартира в жилом доме по адресу: улица Мастеровая, дом 6, корпус 1. Площадь пожара составила 25 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В результате пожара один человек погиб. "Пожар потушен", - добавил собеседник агентства.

В столичной прокуратуре ТАСС подтвердили гибель мужчины при пожаре. "В квартире жилого дома на ул. Мастеровая произошел пожар, после ликвидации обнаружено тело мужчины 1966 года рождения", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. "Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", - сообщили в столичной прокуратуре.