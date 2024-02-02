В Кривом Роге обесточены потребители в результате удара по подстанции

Украинские СМИ ранее сообщали о взрывах в городе во время действия предупреждения об угрозе с воздуха

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Подстанция в Кривом Роге получила повреждения вследствие удара, потребители обесточены. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, в результате удара зафиксированы "повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". "В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ночь с четверга на пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в городе во время действия предупреждения об угрозе с воздуха.