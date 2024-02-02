На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

Интервалы движения составов были временно увеличены для проверки инфраструктуры

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличены, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Позже в департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение поездов вводится в график.

В новость внесены изменения (8:12 мск) - добавляется информация о введении поездов в график.