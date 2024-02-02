В ХМАО экс-медсестре отменили оправдательный приговор по делу о самоубийстве коллеги

Во время первого судебного разбирательства показания представили более 30 свидетелей, часть из которых подтвердили травлю подчиненных со стороны подсудимой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор по делу о доведении до самоубийства медсестры Сургутской клинической травматологической больницы из-за травли коллег. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО - Югры согласилась с доводами прокуратуры и отменила незаконный оправдательный приговор по делу о самоубийстве медсестры в Сургуте. Теперь материалы уголовного дела будут направлены на новое рассмотрение в ином составе суда", - сказал собеседник агентства.

В октябре 2023 года Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал бывшую старшую медсестру Сургутской клинической травматологической больницы Ольгу Матвийчук невиновной по делу о доведении до самоубийства медсестры того же учреждения. Тогда во время судебного разбирательства свои показания представили более 30 свидетелей. Часть из них подтвердили травлю подчиненных со стороны подсудимой.

По данным регионального управления СК РФ, в ноябре 2021 года следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства) после смерти одной из медсестер Сургутской клинической травматологической больницы. По данным СМИ, она совершила суицид из-за травли коллег. В частности, издания утверждали, что женщина работала медсестрой-анестезиологом, а Матвийчук оказывала на нее давление - мешала повышению зарплаты, публично оскорбляла и унижала, из-за чего женщина написала заявление на увольнение. Однако через некоторое время она перестала выходить на связь, позднее ее тело нашли родственники.