Президент Киргизии проинспектировал ход восстановления ТЭЦ Бишкека после аварии

Садыр Жапаров дал неотложные поручения по скорейшему восстановлению работы

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека, где произошла крупная авария. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 2 февраля, проинспектировал ход восстановительных работ на ТЭЦ Бишкека. Даны неотложные поручения по скорейшему восстановлению работы столичной ТЭЦ", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, все профильные структуры "продолжают нести службу в усиленном режиме".

Председатель правительства республики Акылбек Жапаров также прибыл на станцию, подтвердили ТАСС в пресс-службе кабинета министров. "Председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров прибыл на ТЭЦ Бишкека для ознакомления с ситуацией", - сказали в пресс-службе. Глава кабмина экстренно вернулся из Алма-Аты, где он планировал принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Авария на ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля. По данным Минэнерго, в результате ЧП вышло из строя оборудование станции. Очевидцы сообщали о вспышке на теплоцентрали и, предположительно, взрыве котла, после чего в старом здании объекта начался пожар, который был потушен в течение двух часов. Пострадали пятеро сотрудников ТЭЦ, из которых трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая диверсию и техногенный фактор.

По сведениям Минэнерго, жители города обеспечиваются электроэнергией в полном объеме, приостановлена подача горячей воды и частично отключено отопление ряда микрорайонов (примерно 60 тыс. квартир). Транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы столицы работают штатно, заявили ТАСС в мэрии. В больницах временно прекращено проведение лишь плановых операций. Школы переведены на дистанционное обучение до 5 февраля.

Создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии. Власти обещают нормализовать работу ТЭЦ вечером 2 февраля за счет подключения запасных котлов и полностью восстановить теплоцентраль за 5-7 дней.