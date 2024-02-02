Таможенники предотвратили незаконный вывоз в Германию коллекции минералов

Экспертиза установила, что среди них были кальцит, кварц, датолит, галенит земного природного происхождения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции из 19 минералов, представляющих культурную ценность, в Германию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Коллекцию из 19 минералов, представляющих культурную ценность, пытался незаконно вывезти в Германию гражданин России. В пункте пропуска Бурачки его легковой автомобиль был направлен на сканирование с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. В ходе последующего досмотра в четырех коробках таможенники обнаружили кристаллы различной формы, веса и цвета", - заявили в ФТС.

Мужчина пояснил, что вывозил коллекцию в адрес своего постоянного места жительства, а собрал ее на Урале, где, по его словам, такие кристаллы общедоступны. При этом он не заполнил пассажирскую таможенную декларацию и не предоставил разрешительные документы на их вывоз.

Экспертиза установила, что перемещаемые минералы - кальцит, кварц, датолит, галенит земного природного происхождения. Они представляют интерес для биологии, минералогии, метеоритики независимо от времени их возникновения. Их вывоз возможен только с разрешения Минкультуры и Росприроднадзора.

Коллекция изъята. В отношении мужчины возбуждено два дела об административных правонарушениях.