В Ивановской области в ДТП погиб один человек

По данным полиции, пострадали трое

ТАСС, 2 февраля. В Фурмановском районе Ивановской области в ДТП погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате ДТП водитель транспортного средства Renault Logan скончался на месте. Водителю и двум пассажирам Opel Astra оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла около 08:30 на трассе Р-132 в Фурмановском районе. По предварительным данным, водитель Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel.