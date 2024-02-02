Военнослужащего "Азова" приговорили к пожизненному заключению за убийство мариупольцев

В ходе предварительного следствия Ренат Алиев не признал свою вину и отрицал причастность к совершению преступлений

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) приговорен к пожизненному заключению за убийство мирных жителей в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему солдату наводчику-оператору "БТР-4" отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины (запрещенного в Российской Федерации) Ренату Алиеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного заключения.

Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Алиев вместе с сослуживцами выполнял боевую задачу по охране и обороне участка местности в Мариуполе и находился на боевой позиции, оборудованной в одном из многоквартирных жилых домов. Обнаружив передвижение мужчины и женщины, не участвовавших в вооруженном конфликте, Алиев отдал приказ своему подчиненному Олегу Лукьяненко убить их. Лукьяненко расстрелял двух человек из снайперской винтовки.

Несколько дней спустя Алиев, заметив на улице гражданского мужчину, выстрелил ему из автомата в голову. От полученного ранения он умер на месте.

Также Алиев в конце марта 2022 года отдал приказ сослуживцам Руслану Колодяжному и Анатолию Стронько расстрелять двух невооруженных гражданских мужчин, которые проходили мимо боевой позиции. Исполняя приказ, Колодяжный и Стронько несколько раз выстрелили из автомата Калашникова. Потерпевшие умерли в результате полученных множественных огнестрельных ранений.

В ходе предварительного следствия Алиев не признал свою вину и отрицал причастность к совершению преступлений.