В Самарской области в ДТП пострадали пять человек

По данным полиции, водитель Kia Venga при объезде упавшего на дорогу дерева выехал на полосу, предназначенную для встречного движения

ТАСС, 2 февраля. В Самарской области при столкновении двух автомобилей на трассе пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В 07:20 на 7-м км автодороги М-5 "Урал" Солнечная Поляна - Ширяево мужчина 1974 года рождения управлял автомобилем Kia Venga. В пути следования при объезде упавшего на дорогу дерева выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan X-trail", - говорится в сообщении.

За медицинской помощью обратились пять человек: оба водителя и три пассажира автомобиля Kia.

"Через несколько минут на данном участке автодороги произошло столкновение еще двух автомобилей. Люди не пострадали, автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.