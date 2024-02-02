В ДНР в ДТП погибли два человека

Пострадали четверо

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. В ДТП в Старобешевском районе Донецкой Народной Республики два человека погибли и четверо пострадали. Среди пострадавших 12-летний ребенок, сообщается в Telegram-канале УГИБДД МВД по ДНР.

"Предварительно установлено, что около 08:30 водитель автомобиля Daewoo Lanos при осуществлении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda. От полученных в результате ДТП травм водитель и пассажир автомобиля Daewoo скончались на месте. Два пассажира Daewoo Lanos, а также водитель и 12-летний пассажир автомобиля Skoda получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, ребенок перевозился на заднем сидении автомобиля и был пристегнут, "что позволило существенно снизить тяжесть полученных травм".