В Москве пьяная школьница в гостях взорвала страйкбольную гранату и получила ожоги

Медики диагностировали у пострадавшей ожог 1 и 2 степени и рану правой руки, от госпитализации она отказалась

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Школьница в гостях у подруги в Москве после распития спиртного взорвала страйкбольную гранату и получила ожоги. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в квартире на 15-й Парковой улице, куда в гости к подруге пришла 15-летняя школьница. Девочки начали распивать алкогольные напитки, после чего гостья взяла гранату для игры в страйкбол и выдернула предохранительную чеку, граната взорвалась", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая дошла до дома и вызвала скорую. "Медики диагностировали у пострадавшей ожог 1 и 2 степени и рану правой руки, от госпитализации она отказалась и устроила скандал", - добавил представитель правоохранительных органов. По факту проводится проверка.

Также будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности родителей девочки, где произошел инцидент. Их могут поставить на профилактический учет.