В Москве мужчина похитил собаку соседей и избил ее

Злоумышленник выбросил животное в подъезде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который незаконно проник в квартиру соседей, забрал оттуда собаку породы джек-рассел-терьер, избил и выбросил в соседнем подъезде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, в полицию с сообщением о пропаже собаки обратилась хозяйка. Выяснилось, что 36-летний сосед женщины проник в ее квартиру, сломав замок. В квартире находилась собака породы джек-рассел-терьер. "Мужчина нанес животному множественные удары, похитил собаку, после чего выбросил в соседнем подъезде", - рассказали в пресс-службе. Собаку в тяжелом состоянии случайно нашла девушка и отнесла в ветеринарную клинику, через соцсети стала искать владельцев.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили и задержали подозреваемого - 36-летнего мужчину, которому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в главке. Также полицейские задержали знакомого мужчины, который в момент совершения преступления находился с ним рядом. Его проверяют на причастность к совершению преступления.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится судебно-медицинская экспертиза, устанавливается тяжесть причиненного животному вреда.