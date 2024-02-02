На северо-западе Москвы водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

Устанавливается личность водителя

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Водитель насмерть сбил 68-летнюю женщину во дворе жилого дома на улице Мещерякова в Москве и скрылся с места ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По предварительным данным, на улице Мещерякова во дворе дома 9 водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, после чего с места происшествия скрылся. 68-летняя женщина от полученных травм скончалась", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГИБДД, сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Устанавливается местонахождение и личность скрывшегося водителя.