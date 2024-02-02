В Тюмени в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Среди них 13-летний ребенок

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в Тюмени, четыре человека пострадали, среди них 13-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"На улице Мельникайте, 112 в Тюмени столкнулись маршрутный автобус и Daewoo Matiz. В результате ДТП пострадала водитель Daewoo и три пассажира маршрутки, в том числе 13-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 31-летняя водитель иномарки при повороте направо нарушила правила перестроения. Обстоятельства ДТП выясняются.