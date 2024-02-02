ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но без света остались жители пяти населенных пунктов

ТАСС, 2 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области, повредив линию электропередачи, из-за чего без света остались жители пяти населенных пунктов.

Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Поповка, Новая Репяховка, Прилесье и Демидовка", - написал он.

Также в одном частном домовладении выбито окно, посечен фасад и нарушено газоснабжение. "Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ. Подомовой обход территории продолжается", - проинформировал глава региона.