В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м

Возгорание произошло в Красноармейском районе

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание нефтепродуктов произошло на площади 300 кв. м в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"В 04:42 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты волгоградского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания устанавливается.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о локализации возгорания.

"В 6:57 локализация на площади 100 кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

В новость внесены изменения (07:15 мск) - добавлена информация о локализации пожара.