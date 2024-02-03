В Чили из-за лесных пожаров погибли не менее 10 человек

В регионе Вальпараисо введен режим ЧС

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Чили Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров, жертвами которых стали не менее 10 человек.

"Обстановка в связи с лесными пожарами, особенно в пятом регионе, очень сложная из-за высокой температуры и ветра, но знайте, что правительство, пожарные, Национальная лесная корпорация, полицейские и гражданское общество максимально мобилизованы, чтобы противостоять чрезвычайной ситуации. Я также решил объявить режим ЧС, чтобы располагать всеми необходимыми ресурсами", - написал он в X (ранее Twitter).

Как сообщила представитель президента в Вальпараисо София Гонсалес, известно примерно о 10 погибших. По данным министерства здравоохранения, ожоги получили не менее 28 человек. Огнем было охвачено более 7 тыс. га. В некоторых районах проводится эвакуация населения.