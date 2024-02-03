В Афинах у министерства труда взорвалась самодельная бомба

Пострадавших нет, сообщает газета Kathimerini

АФИНЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Самодельное взрывное устройство сработало ночью возле министерства труда и социальной защиты в центре Афин. Пострадавших нет, зданию нанесен ущерб. Об этом сообщает газета Kathimerini со ссылкой на полицию.

По ее информации, перед взрывом в газету Efimerida ton Syntakton поступил звонок неизвестного. Звонивший предупредил, что возле здания министерства заложено взрывное устройство, которое сработает через 40 минут. Ответственность за это взяла на себя ранее неизвестная анархистская группировка "Революционная классовая самооборона".

На место немедленно выехала группа по обезвреживанию взрывных устройств, полиция оцепила прилегающую территорию. Бомба взорвалась в 01:29 по местному времени (02:29 мск).

Антитеррористическая служба Греции начала расследование.