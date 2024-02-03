В Башкирии в ДТП с фурами погибли два человека

В результате столкновения двух большегрузов произошло возгорание

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии в результате столкновения двух фур, движение ограничено. Предварительно, погибли два человека, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"В Иглинском районе, по предварительным данным, на 1535 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись две большегрузные автомашины, после чего произошло возгорание одного из транспортных средств. Движения на данном участке дороги ограничено. По предварительным данным, два человека погибли", - говорится в сообщении.