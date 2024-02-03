Белгородскую область за сутки атаковали 13 украинских беспилотников

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто из жителей не пострадал

ТАСС, 3 февраля. Белгородскую область атаковали 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено пять артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор противник атаковал с помощью дронов-камикадзе - по одному в каждом селе. Над селами Соломино и Мясоедово системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

В Грайворонском городском округе беспилотник сбросил взрывное устройство на село Пороз. В результате взрыва повреждения получил экскаватор, никто не пострадал.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попало село Графовка - зафиксировали четыре прилета. Никто из жителей не пострадал. Повреждения получили легковой автомобиль и четыре частных дома: выбиты окна, посечены фасады, кровля, забор. Повреждены линии электропередачи и газоснабжения. "В настоящий момент повреждения газопровода устранены, электроснабжение восстановлено", - добавил Гладков.

В Новооскольском городском округе система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа. Упавшие обломки одного из БПЛА выбили окна, посекли кровлю, фасад и забор частного дома в хуторе Подольхи. Поврежден автомобиль КАМАЗ. Пострадавших нет.

В Ракитянском районе в Илек-Кошарском сельском поселении система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Повреждения и пострадавших не зафиксировали.