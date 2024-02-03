В Германии фермеры на тракторах блокировали подъезды к аэропорту Франкфурта

Полиция города призывает граждан отказаться от поездок на личном автомобиле

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Германские фермеры в знак несогласия с отменой льгот проводят очередную акцию протеста в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим в ФРГ. Как пишет агентство DPA, аграрии устроили автопробег на прилегающих к воздушной гавани дорогах и блокировали несколько развязок.

В акции в течение дня будут задействованы около 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Ожидается, что прибытие в аэропорт будет осложнено до вечера. Полиция города призывает граждан отказаться от поездок на личном автомобиле.

Правительство Германии ранее было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Это стало необходимым после вердикта Федерального конституционного суда, который запретил тратить из бюджета €60 млрд. Некоторые статьи экономии коснулись фермеров, которых собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы сэкономить для бюджета €480 млн евро ежегодно. За этим последовали масштабные протесты. 4 января стало известно, что кабмин ФРГ решил скорректировать планы: льготы будут отменяться не сразу, а постепенно и не в полном объеме. Это не устроило фермеров, они решили не отказываться от протестов.

8 января германские фермеры возобновили проведение акций: они блокировали развязки на федеральных трассах в разных частях ФРГ, контейнерные терминалы в грузовых портах. Масштабная демонстрация прошла 15 января в Берлине, протестующие пригнали к Бранденбургским воротам 5 тыс. единиц сельхозтехники.