В трех населенных пунктах Белгородской области нарушено электроснабжение после обстрела

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал

ТАСС, 3 февраля. Электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах Краснояружского района Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты поселка Задорожный, села Теребрено и поселка Прилесье. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России", - написал глава региона.

Также различные повреждения зафиксировали в двух частных домах поселка Задорожный. В одном из них - пробита крыша и выбиты окна, в другом - выбиты окна и посечен фасад. Подомовой обход территории продолжается. Гладков отметил, что пострадавших нет.