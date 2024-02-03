Инфраструктурный объект связи поврежден после атаки ВСУ на село Белгородской области

ТАСС, 3 февраля. Инфраструктурный объект связи получил повреждения после атаки Вооруженных сил Украины на село Долгое Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал он.
Гладков отметил, что к ликвидации последствий оперативные службы приступят в ближайшее время.