Инфраструктурный объект связи поврежден после атаки ВСУ на село Белгородской области

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 3 февраля. Инфраструктурный объект связи получил повреждения после атаки Вооруженных сил Украины на село Долгое Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал он.

Гладков отметил, что к ликвидации последствий оперативные службы приступят в ближайшее время.