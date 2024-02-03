Силы ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью

В Минобороны России уточнили, что атака была пресечена около 20:00 мск

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два БПЛА над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

"3 февраля текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - отметили там.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале отметил, что беспилотники были сбиты над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.