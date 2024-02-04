В Иркутской области автомобиль загорелся при столкновении с лесовозом

Погиб водитель

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля, который загорелся вследствие столкновения с лесовозом в Иркутской области, погиб. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

"Сегодня <...> на автодороге Речпорт - Чекановский произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Probox и груженого лесовоза Scania, из-за чего японская иномарка загорелась. В результате дорожного-транспортного происшествия на месте от полученных травм погиб водитель легкового автомобиля", - сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что пассажир, находящийся в салоне легкового автомобиля, доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда иномарки на полосу встречного движения. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.