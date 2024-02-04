Полиция задержала наркокурьера, который вез 5 кг наркотика из Волгоградской области

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали наркокурьера, который на автомобиле вез 5 кг наркотика из Волгоградской области для сбыта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"На трассе был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился 46-летний мужчина. В салоне сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном", - сообщили в МВД России.

По данным оперативников, подозреваемый приобрел криминальный товар в Волгоградской области и вез его в другой регион.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.