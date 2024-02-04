В Новосибирской области в столкновении трех грузовиков погиб человек

По информации Госавтоинспекции региона, также пострадал второй водитель

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Три грузовых автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области, в результате чего один из водителей погиб, другой госпитализирован. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП скончался водитель автомобиля ДАФ, водитель автомобиля MAН, мужчина 1980 года рождения, госпитализирован", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, мужчина 1956 года рождения, управляя автомобилем MAN выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем DAF. После чего DAF также выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем MAN под управлением водителя 1980 года рождения.

На месте автоаварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются. На участке автоаварии сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.