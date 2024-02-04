В Омске в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали три человека

Среди пострадавших - двое детей

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. При столкновении машины скорой помощи и трех легковых автомобилей в Омске пострадали три человека. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

"В результате автоаварии медицинская помощь понадобилась двум пассажирам автомобиля Mazda 2016 и 2018 годов рождения, а также пассажиру скорой помощи, женщине 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, 36-летний водитель автомобиля Lada Granta столкнулся с машиной скорой помощи, вследствие чего транспорт медслужбы опрокинулся, допустив столкновение с автомобилями Mazda, управляемым 28-летней женщиной, и BMW под управлением 30-летнего мужчины.

Также отмечается, что в момент ДТП автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными звуковой и световой сигнализацией. Окончательно причины и обстоятельства будут установлены при проведении проверки.