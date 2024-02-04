В селе Белгородской области после обстрела ВСУ повреждены частный дом и труба газопровода

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 4 февраля. Вооруженные силы Украины обстреляли село Демидовка в Белгородской области, повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Демидовка Краснояружского района. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждена кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода", - написал губернатор.

По словам Гладкова, на месте работают оперативные и аварийные службы.