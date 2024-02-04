В Махачкале двое детей пострадали в результате падения автомобиля в оросительный канал

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. В результате съезда легкового автомобиля в канал имени Октябрьской революции в Махачкале пострадали двое детей. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану. Происшествие произошло днем 4 февраля.

"На улице Московская в Махачкале 23-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в канал имени Октябрьской революции. В результате происшествия двое пассажиров автомобиля 10 и 12 лет, также проживающие в Махачкале, в тяжелом состоянии доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проверку организовала прокуратура республики. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Дагестану возбудить уголовное дело.

Канал имени Октябрьской революции является самой крупной оросительной системой Дагестана. Он предназначен для водообеспечения Терско-Сулакской и Приморской низменностей на территории региона, а также городов Махачкала, Каспийск и Избербаш.