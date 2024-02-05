В Сочи на железнодорожные пути сошел сель

Пассажиров пересаживают на автобусы

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Селевые массы нарушили движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае, пассажиров довозят до Сочи и Адлера автобусами. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

"4 февраля в 22:47 в связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс - Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс. Это привело к нарушению расписания движения поездов. Пассажиров электричек, следовавших на курорт, пересаживают на автобусы. Для этого ночью на станции Дагомыс и Лоо было направлено 22 автобуса. Пассажиров довозят до ж/д вокзалов Сочи и Адлера, аэропорта Сочи", - сообщается в Telegram-канале департамента.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, были задержаны поезда № 801 "Ласточка" Краснодар - Аэропорт Сочи, а также пригородные поезда № 6814 Имеретинский Курорт - Туапсе и № 6812 Имеретинский Курорт - Туапсе". В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что сход грязевых масс произошел из-за ранее выпавших осадков и переувлажнении почвы. В устранении последствий аварии принимают участие от РСЧС 39 человек и 7 единиц техники.